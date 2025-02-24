Неймар забил шикарный гол и отдал два паса в победном матче "Сантоса"

Знаменитый бразильский футболист Неймар, похоже, набирает свои былые кондиции. В ночь на 24 февраля нападающий забил красивый гол ударом с углового, а также сделал два ассиста в матче против "Интер Лимейра", сообщает Zakon.kz.

33-летний форвард "Сантоса" отличился на 27-й минуте поединка 12-го тура чемпионата Паулиста, когда его команда на выезде разгромила "Интер Лимейра" – 3:0.

Гол Неймара получился великолепным, и он доказал, что не зря считается одним из лучших футболистов планеты, поразив ворота соперника с углового флажка.

Перед исполнением этого стандарта фанаты "Интер Лимейра" освистывали лидера бразильской сборной, а он жестом показал, что не слышит их, и затем забил красивый гол.

Плюс к своему голу Неймар дважды ассистировал напарнику, другому форварду – Тикиньо Соаресу.

Таким образом, экс-игрок "Барселоны", ПСЖ и "Аль-Хиляля" по возвращении на Родину забил два гола и оформил три передачи.

А его клуб ныне возглавляет чемпионат Паулиста, набрав 18 очков после 12 туров.