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Спорт

Месси забил гол и отдал два паса в разгроме клуба из Гондураса

Футбол Гол 2 Паса, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 11:44 Фото: Instagram/intermiamicf
Рано утром 9 февраля в Гондурасе состоялся товарищеский матч по футболу, где "Интер Майами" разгромил местную "Олимпию" – 5:0. Лидер американского клуба Лионель Месси забил гол в ворота соперников, плюс сделал два результативных ассиста, сообщает Zakon.kz.

Клуб из Флориды в этом матче забил пять безответных мячей в ворота хозяев поля. Помимо Месси вратаря "Олимпии" по одному разу огорчили Федерико Редондо, Ноа Аллен, Луис Суарес и Райан Сэйлор.

В итоге "Интер Майами" одержал вторую победу на уровне товарищеских игр в 2025 году. Ранее на выезде был обыгран панамский "Спортинг сан Мигелито" со счетом 3:1.

А перед этим команда Месси в двух матчах сыграла вничью: "Америка" (2:2) и "Университарио" (0:0).

Все эти поединки "Интер Майами" проводит в рамках подготовки к стартующему 22 февраля чемпионату МЛС.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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