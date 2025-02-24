Артём Дзюба может пополнить ряды алматинского "Кайрата"

Владелец клуба Кайрат Боранбаев ищет возможности усиления перед участием команды в Лиге чемпионов. Появилась информация, что к "Кайрату" может присоединиться российский нападающий Артём Дзюба, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на скандальные "приключения" вне поля, Дзюба, считается одним из лучших бомбардиров в истории сборной России. Сейчас футболист выступает в клубе "Акрон" из Тольятти.

Пока неизвестно, примет ли он это предложение, но бывший футболист Дмитрий Булыкин уже прокомментировал возможный переход Артёма Дзюбы в алматинский "Кайрат".

"Думаю, Дзюба попробует перейти в "Кайрат", чтобы поиграть в Лиге чемпионов. Однако смена страны – это всегда тяжело. В Казахстане с Артёма будут спрашивать совершенно по-другому, ведь там еврокубки и нужен результат. Если Дзюба не испугается, поедет в "Кайрат", – сказал Булыкин "Чемпионату".

Ранее сообщалось, что футзальный "Кайрат" узнал соперника по полуфиналу Лиги чемпионов УЕФА.

