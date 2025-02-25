ФК "Галатасарай" обвинил Моуринью в расизме и подает на него в суд

Действующий чемпион Турции по футболу, именитый клуб "Галатасарай" подверг критике главного тренера команды "Фенербахче" – Жозе Моуринью, после матча 25-го тура внутреннего первенства между этими дружинами, сообщает Zakon.kz.

Скандал разразился после того, как португальский наставник заявил, что с финальным свистком арбитра представители "Галатасарая" прыгали на скамейке, как обезьяны.

Поединок лидеров турнирной таблицы турецкого чемпионата завершился нулевой ничьей на арене "Львов".

📌 Club Statement from Galatasaray SK



Since the commencement of his managerial duties in Türkiye, Fenerbahçe manager Jose Mourinho has persistently issued derogatory statements directed towards the Turkish people. Today, his discourse has escalated beyond merely immoral comments… pic.twitter.com/NRLsk9F4kT — Galatasaray EN (@Galatasaray) February 24, 2025

"С самого начала работы в Турции, Моуринью постоянно выступал с унизительными заявлениями в адрес нашего народа. Его высказывания перешли от аморальных комментариев к бесчеловечной риторике. Планируем возбудить уголовное дело в связи с расистскими высказываниями тренера "Фенербахче", а также направить официальные жалобы в УЕФА и ФИФА". Заявление ФК "Галатасарай"

"Галатасарай" прервал серию из семи побед подряд гостевой команды. После этой ничьи оба коллектива остались на прежних позициях, "Фенербахче" набрал 58 очков и находится на втором месте в таблице турецкой Суперлиги.

А на вершине таблицы светится "Галатасарай" (64). Подопечные Окан Бурука ни разу не проиграли текущем сезоне турецкого первенства: 20 побед и 4 ничьих.

Аналогичными результатами может похвалиться и ПСЖ, который на днях переиграл "Лион" и также идет без поражений в Лиге 1.

