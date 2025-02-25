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Спорт

ФК "Галатасарай" обвинил Моуринью в расизме и подает на него в суд

Футбол Иск Суд, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 09:56 Фото: Instagram/FENERBAHCE
Действующий чемпион Турции по футболу, именитый клуб "Галатасарай" подверг критике главного тренера команды "Фенербахче" – Жозе Моуринью, после матча 25-го тура внутреннего первенства между этими дружинами, сообщает Zakon.kz.

Скандал разразился после того, как португальский наставник заявил, что с финальным свистком арбитра представители "Галатасарая" прыгали на скамейке, как обезьяны.

Поединок лидеров турнирной таблицы турецкого чемпионата завершился нулевой ничьей на арене "Львов".

"С самого начала работы в Турции, Моуринью постоянно выступал с унизительными заявлениями в адрес нашего народа. Его высказывания перешли от аморальных комментариев к бесчеловечной риторике. Планируем возбудить уголовное дело в связи с расистскими высказываниями тренера "Фенербахче", а также направить официальные жалобы в УЕФА и ФИФА". Заявление ФК "Галатасарай"

"Галатасарай" прервал серию из семи побед подряд гостевой команды. После этой ничьи оба коллектива остались на прежних позициях, "Фенербахче" набрал 58 очков и находится на втором месте в таблице турецкой Суперлиги. 

А на вершине таблицы светится "Галатасарай" (64). Подопечные Окан Бурука ни разу не проиграли текущем сезоне турецкого первенства: 20 побед и 4 ничьих.

Аналогичными результатами может похвалиться и ПСЖ, который на днях переиграл "Лион" и также идет без поражений в Лиге 1.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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