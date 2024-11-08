Федерация футбола Турции впервые наказала Жозе Моуринью
По информации издания Haber Turk, Дисциплинарный совет (PFDK) федерации футбола Турции (TFF) наказал Жозе Моуринью после матча "Фенербахче" – "Трабзонспор".
Главный тренер стамбульского коллектива подверг критике судейство этой игры, а также заявил, что не стал бы тренировать в Турции, зная о футбольной ситуации в этой стране.
Фото: Instagram/josemourinho
Решением Дисциплинарного совета Моуринью дисквалифицирован на один матч, плюс оштрафован на 900 000 лир (12 890 232 тенге) за высказывания в адрес судей и на 58 000 лир (830 703 тенге) за неуважительное отношение к фанатам "Трабзонспора".
В TFF объяснили свое решение тем, что заявления португальца не соответствуют спортивному принципу и этике, дискредитируют и наносят ущерб репутации турецкого футбола, бросают тень или ставят под сомнение беспристрастность рефери и других официальных лиц.
Жозе Моуринью стал главным тренером "Фенербахче" в начале июня 2024 года.
На прошлой неделе турецкий клуб "Бешикташ", честь которого защищает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, оказался в центре скандала с избиением репортера.