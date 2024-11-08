Федерация футбола Турции впервые наказала Жозе Моуринью

Знаменитый португальский наставник турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Жозе Моуринью дисквалифицирован на один матч, а также подвергся денежному штрафу за неуважение к болельщикам и неприятные фразы в адрес арбитров, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Haber Turk, Дисциплинарный совет (PFDK) федерации футбола Турции (TFF) наказал Жозе Моуринью после матча "Фенербахче" – "Трабзонспор".

Главный тренер стамбульского коллектива подверг критике судейство этой игры, а также заявил, что не стал бы тренировать в Турции, зная о футбольной ситуации в этой стране.

Фото: Instagram/josemourinho

Решением Дисциплинарного совета Моуринью дисквалифицирован на один матч, плюс оштрафован на 900 000 лир (12 890 232 тенге) за высказывания в адрес судей и на 58 000 лир (830 703 тенге) за неуважительное отношение к фанатам "Трабзонспора".

В TFF объяснили свое решение тем, что заявления португальца не соответствуют спортивному принципу и этике, дискредитируют и наносят ущерб репутации турецкого футбола, бросают тень или ставят под сомнение беспристрастность рефери и других официальных лиц.

Жозе Моуринью стал главным тренером "Фенербахче" в начале июня 2024 года.

На прошлой неделе турецкий клуб "Бешикташ", честь которого защищает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, оказался в центре скандала с избиением репортера.