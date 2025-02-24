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Спорт

ПСЖ обыграл "Лион" и никому не проигрывает в текущем сезоне Лиги 1

Футбол Победа Лидера, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 12:02 Фото: Instagram/psg
Действующий чемпион Франции, клуб ПСЖ добился яркого результата во внутреннем первенстве. "Парижане" являются единственной командой среди топ-5 футбольных лиг, кто не потерпел ни единого поражения с начала старта сезона, сообщает Zakon.kz.

Очередного успеха коллектив Луиса Энрике добился в ночь на 24 февраля, когда на выезде переиграл "Лион" – 3:2, в рамках 23-го тура французского высшего дивизиона.

Гости повели в счете на 53-й минуте, благодаря усилиям Ашрафа Хакими. Спустя мгновение Усман Дембеле удвоил преимущество "парижан" с передачи Хвичи Кварацхелии.

В конце второго тайма Райан Шерки отыграл один мяч. Но не долго длилась радость хозев поля, спустя секунды Хакими стал автором дубля. Итог матча подвел полузащитник "Лиона" – Корантен Толиссо.

Тем самым действующий чемпион Франции одержал 13-ую победу в 2025 году. Здесь стоит отметить, что подопечные Луиса Энрике идут без единого поражения в Лиге 1, что является рекордом среди ведущих европейских чемпионатов.

"Хотим хорошо играть в атаке, намерены дарить болельщикам победы и титулы, но делать это стильно. Команда сильно прибавила в плане индивидуальности и характера. Могли бы лучше контролировать эмоции и ход игры в конце матча. Игра в конце не понравилась, но проявили характер. "Лиону" нечего было терять и они много атаковали в конце игры. Показали, что готовы к таким ситуациям, которые могут случиться с нами снова в будущем. Готовы играть в любой футбол против любой команды, если есть правильный настрой. Чувствуем, мы действительно сильны. Здесь не всегда легко играть, к тому же поле не было идеальным".Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Стоит заметить, что парижский коллектив начиная с 16 августа 2024 года потерпел четыре поражения и только в Лиге чемпионов УЕФА.

На днях команда Энрике узнала своего будущего противника по 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы, которым стал английский "Ливерпуль".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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