Моуринью подал в суд на "Галатасарай" и хочет 26 млн тенге ущерба

Главный тренер турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Жозе Моуринью начинает судебный процесс против чемпиона страны – "Галатасарая" – и хочет получить 1,9 млн лир (26 млн тенге) за моральный вред. На днях португальца обвинили в расизме, сообщает Zakon.kz.

62-летний специалист уже подал иск в отношении "львов", и его позицию полностью поддерживают в стане "желтых канареек".

Моуринью хочет добиться справедливости и возмещения морального вреда после обвинения в расизме и неуважении к турецкому народу за фразы "прыгали, как обезьяны".

Португальский специалист хочет отсудить у "Галатасарая" 1 907 000 лир (26 164 040 тенге) за посягательства на его личные права.

Накануне рулевой "Фенербахче" был дисквалифицирован на 4 матча турецкого чемпионата и оштрафован на 42 500 евро (22 012 025 тенге).