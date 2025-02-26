Роналду забил 925-й гол в карьере и вернул звание лучшего снайпера

В ночь на 26 февраля португальская футбольная звезда Криштиану Роналду записал на свой счет 925-й карьерный гол. Это случилось в матче саудовского чемпионата против команды "Аль-Вахда", сообщает Zakon.kz.

Форвард "Аль-Насра" распечатал ворота соперника на 48-й минуте поединка в рамках 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду забил первый гол своей команды, пробив головой после подачи в штрафную. На исходе матча напарник португальца Садио Мане поставил точку – 2:0.

В итоге Криштиану довел свою копилку взятий ворот до 925-ти, из которых 790 было оформлено на клубном уровне, а 135 – в составе сборной Португалии.

Плюс к этому Роналду вернул себе статус лучшего бомбардира саудовской Суперлиги с активом в 17 голов. Он опередил своего бывшего напарника по "Реалу" и нынешнего игрока "Аль-Иттихада" Карима Бензема (16).

Нужно отметить, что Криштиану Роналду прервал свою безголевую серию, которая продлилась почти три недели.

До этого он отличился в день своего 40-летия, когда забил 924-й карьерный гол.