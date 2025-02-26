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Спорт

Ребенок укусил рефери за гениталии перед футбольным матчем в Германии

Футбол Укус Ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 17:49 Фото: pixabay
Курьезный случай произошел на днях в Германии, где ребенок укусил судью за гениталии перед одним из матчей региональной немецкой лиги. Арбитру срочно понадобилась медицинская помощь, а игру перенесли на другую дату, сообщает Zakon.kz.

По информации RP-online, инцидент произошел до начала матча Крайслиги С (11-й немецкий дивизион), где на поле собирались выйти команды "Такси Дуйсбург II" и "Рот-Вайсс Мюльхайм III".

Как написал судья в своем официальном протоколе матча, во время сверки документов рядом с футболистами "Такси Дуйсбурга" бегал маленький ребенок. По словам рефери, в один момент он совершенно неожиданно укусил его.

Футбол Укус Ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 17:49

Фото: pixabay

После этого инцидента арбитр вынужден был обратиться к услугам врачей, он не смог обслуживать матч. Встреча была перенесена на другой день.

Как стало известно чуть позже, маленький хулиган оказался сыном одного из игроков "Такси Дуйсбурга".

Тем временем фанаты лондонского "Челси" устроили забастовку перед разгромом "Саутгемптона" в АПЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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