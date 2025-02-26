Ребенок укусил рефери за гениталии перед футбольным матчем в Германии

Курьезный случай произошел на днях в Германии, где ребенок укусил судью за гениталии перед одним из матчей региональной немецкой лиги. Арбитру срочно понадобилась медицинская помощь, а игру перенесли на другую дату, сообщает Zakon.kz.

По информации RP-online, инцидент произошел до начала матча Крайслиги С (11-й немецкий дивизион), где на поле собирались выйти команды "Такси Дуйсбург II" и "Рот-Вайсс Мюльхайм III".

Как написал судья в своем официальном протоколе матча, во время сверки документов рядом с футболистами "Такси Дуйсбурга" бегал маленький ребенок. По словам рефери, в один момент он совершенно неожиданно укусил его.

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После этого инцидента арбитр вынужден был обратиться к услугам врачей, он не смог обслуживать матч. Встреча была перенесена на другой день.

Как стало известно чуть позже, маленький хулиган оказался сыном одного из игроков "Такси Дуйсбурга".

Тем временем фанаты лондонского "Челси" устроили забастовку перед разгромом "Саутгемптона" в АПЛ.

