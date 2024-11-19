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Токаев посетил футбольный матч между сборными Венгрии и Германии

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 01:28 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший с государственным визитом в Будапешт, и премьер-министр Виктор Орбан посетили футбольный матч сборных Венгрии и Германии в Лиге наций УЕФА, сообщает Zakon.kz, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Акорда, матч проходит на стадионе Puskas Arena Park.

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 01:28

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию. Главу государства в аэропорту Будапешта встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

матч в Венгрии, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 01:28

Фото: Акорда

Отметим, что президент Казахстана планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.

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