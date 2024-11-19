Токаев посетил футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший с государственным визитом в Будапешт, и премьер-министр Виктор Орбан посетили футбольный матч сборных Венгрии и Германии в Лиге наций УЕФА, сообщает Zakon.kz, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает Акорда, матч проходит на стадионе Puskas Arena Park.
Фото: Акорда
Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию. Главу государства в аэропорту Будапешта встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Фото: Акорда
Отметим, что президент Казахстана планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript