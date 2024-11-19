Токаев посетил футбольный матч между сборными Венгрии и Германии

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший с государственным визитом в Будапешт, и премьер-министр Виктор Орбан посетили футбольный матч сборных Венгрии и Германии в Лиге наций УЕФА, сообщает Zakon.kz, сообщает Zakon.kz.

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