Фанаты "Челси" устроили забастовку перед разгромом "Саутгемптона" в АПЛ

В рамках игр 27-го тура английской Премьер-лиги "аристократы" на домашней арене забили четыре безответных мяча в ворота "Саутгемптона".

Авторами голов на "Стэмфорд Бридж" стали Кристофер Нкунку, Педру Нету, Ливай Колуилл и Марк Кукурелья.

Благодаря разгрому "Саутгемптона" лондонский коллектив прервал серию из трех поражений подряд: дважды "Брайтону" (1:2, 0:3) и "Астон Вилле" (1:2).

Scenes 30 minutes into the anti ownership protest at Chelsea. Chants of "Roman Abramovich", "BlueCo out", "Boehly, you’re a c***", "You should have bought Brighton" "Jose Mourinho" and "You’ve won us fuck all". A vocal minority of over 100 fans. pic.twitter.com/gg4tJg8x9n