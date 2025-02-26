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Спорт

Фанаты "Челси" устроили забастовку перед разгромом "Саутгемптона" в АПЛ

Футбол Победа АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 11:11 Фото: Instagram/chelseafc
После серии неудач из трех матчей наконец-то порадовал своих болельщиков лондонский футбольный клуб "Челси", который в ночь на 26 февраля с крупным счетом 4:0 переиграл "Саутгемптон". Перед началом этого поединка сотни болельщиков "синих" организовали митинг, сообщает Zakon.kz.

В рамках игр 27-го тура английской Премьер-лиги "аристократы" на домашней арене забили четыре безответных мяча в ворота "Саутгемптона".

Авторами голов на "Стэмфорд Бридж" стали Кристофер Нкунку, Педру Нету, Ливай Колуилл и Марк Кукурелья.

Благодаря разгрому "Саутгемптона" лондонский коллектив прервал серию из трех поражений подряд: дважды "Брайтону" (1:2, 0:3) и "Астон Вилле" (1:2).

Однако начало поединка на "Стэмфорд Бридж" было не таким уж радужным. Более 100 фанатов "Челси" вышли на протест против руководства своего клуба с критикой и нецензурными лозунгами.

Остальные игры 27-го тура АПЛ пройдут вечером 26 февраля, где "МЮ" примет "Ипсвич", "Арсенал" сыграет на выезде с "Ноттингем Форест", "Тоттенхэм" сразится с "Ман Сити", а "Ливерпуль" встретится с "Ньюкаслом".

Тем временем 6 марта "Челси" начинает поход за титулом в Лиге конференций УЕФА, где первым соперником объявлен датский "Копенгаген".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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