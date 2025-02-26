Фанаты "Челси" устроили забастовку перед разгромом "Саутгемптона" в АПЛ
В рамках игр 27-го тура английской Премьер-лиги "аристократы" на домашней арене забили четыре безответных мяча в ворота "Саутгемптона".
Авторами голов на "Стэмфорд Бридж" стали Кристофер Нкунку, Педру Нету, Ливай Колуилл и Марк Кукурелья.
Благодаря разгрому "Саутгемптона" лондонский коллектив прервал серию из трех поражений подряд: дважды "Брайтону" (1:2, 0:3) и "Астон Вилле" (1:2).
Scenes 30 minutes into the anti ownership protest at Chelsea. Chants of "Roman Abramovich", "BlueCo out", "Boehly, you’re a c***", "You should have bought Brighton" "Jose Mourinho" and "You’ve won us fuck all". A vocal minority of over 100 fans. pic.twitter.com/gg4tJg8x9n— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) February 25, 2025
Однако начало поединка на "Стэмфорд Бридж" было не таким уж радужным. Более 100 фанатов "Челси" вышли на протест против руководства своего клуба с критикой и нецензурными лозунгами.
Остальные игры 27-го тура АПЛ пройдут вечером 26 февраля, где "МЮ" примет "Ипсвич", "Арсенал" сыграет на выезде с "Ноттингем Форест", "Тоттенхэм" сразится с "Ман Сити", а "Ливерпуль" встретится с "Ньюкаслом".
Тем временем 6 марта "Челси" начинает поход за титулом в Лиге конференций УЕФА, где первым соперником объявлен датский "Копенгаген".