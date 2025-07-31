Футболиста "Ариса" госпитализировали после укуса собаки
По информации As, 27-летний испанский полузащитник гулял со своей собакой в Салониках. В один миг появилась другая собака, и животные вцепились друг в друга.
Футболист начал разнимать животных, но был атакован чужим псом и получил травмы в области гениталий. Переса сразу забрали в больницу, где ему оказали срочную медицинскую помощь.
Фото: pixabay
К этому часу врачи оценивают состояние Переса удовлетворительным, и после первичного осмотра он вернулся домой. Операции ему не потребуются, но врачи будут внимательно следить за его общим состоянием.
Скорее всего, в ближайшее время уроженцу Гранольерса предстоит период восстановления после данного неприятного инцидента.
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