Футболиста "Ариса" госпитализировали после укуса собаки

Воспитанник испанской "Барселоны", а ныне игрок греческого "Ариса" Карлес Перес пострадал от укуса собаки в области гениталий. Инцидент произошел в тот момент, когда хавбек пытался разнять драку своего пса с другим животным, сообщает Zakon.kz.

По информации As, 27-летний испанский полузащитник гулял со своей собакой в Салониках. В один миг появилась другая собака, и животные вцепились друг в друга.

Футболист начал разнимать животных, но был атакован чужим псом и получил травмы в области гениталий. Переса сразу забрали в больницу, где ему оказали срочную медицинскую помощь.

Фото: pixabay

К этому часу врачи оценивают состояние Переса удовлетворительным, и после первичного осмотра он вернулся домой. Операции ему не потребуются, но врачи будут внимательно следить за его общим состоянием.

Скорее всего, в ближайшее время уроженцу Гранольерса предстоит период восстановления после данного неприятного инцидента.

А накануне Казахстан завоевал историческую "бронзу" на ЧМ-2025 по фехтованию в Грузии.

