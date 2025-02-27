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Спорт

Знаменитый боксер разбил яйцо о голову соперника

Знаменитый боксер разбил яйцо о голову соперника, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 08:42 Фото: Instagram/chriseubankjr
Бывший обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британец Крис Юбэнк-младший разбил куриное яйцо о голову своего соотечественника Конора Бенна, сообщает Zakon.kz.

По информации Boxing Scene, инцидент между боксерами случился во время битвы взглядов перед их предстоящим поединком, который пройдет 26 апреля в Лондоне.

Контрольный совет рассматривает вопрос о наказании Юбэнка-младшего.

"Это было безответственно. Меня на самом деле беспокоит не яйцо, а тот факт, что Юбенк ударил Бенна. То, что в тот момент у него в руке было яйцо, не имеет значения, у нас проблема с нанесенным ударом", – говорит представитель Британского совета бокса Роберт Смит.

Юбэнк в октябре 2024 года одолел техническим нокаутом в седьмом раунде Камила Шеремету. А вот Бенн в феврале 2024 года одержал победу над американцем Питером Добсоном.

Ранее Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена тоже столкнулись взглядами перед UFC 315.

Аксинья Титова
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