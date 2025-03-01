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Спорт

Команду Роналду разгромил средний игрок чемпионата Саудовской Аравии

Роналдо, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 05:54 Фото: Instagram/cristiano
"Аль-Наср" в гостях проиграл "Аль-Орубе" в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

В составе победителей отличились Омар Аль-Сома и Йохан Гудмундссон. "Аль-Наср" ответил единственным голом Навафа Аль-Бушала.

Криштиану Роналду отыграл весь матч, но не смог отличиться результативными действиями.

"Аль-Наср" с 47 очками занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии. Турнирную таблицу возглавляет "Аль-Иттихад" с 56 очками.

Ранее сообщалось, что Роналду забил 925-й гол в карьере и вернул звание лучшего снайпера. Остается следить, сохранит ли он его.

Аксинья Титова
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