Команду Роналду разгромил средний игрок чемпионата Саудовской Аравии

"Аль-Наср" в гостях проиграл "Аль-Орубе" в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

В составе победителей отличились Омар Аль-Сома и Йохан Гудмундссон. "Аль-Наср" ответил единственным голом Навафа Аль-Бушала.

Криштиану Роналду отыграл весь матч, но не смог отличиться результативными действиями.

"Аль-Наср" с 47 очками занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии. Турнирную таблицу возглавляет "Аль-Иттихад" с 56 очками.

Ранее сообщалось, что Роналду забил 925-й гол в карьере и вернул звание лучшего снайпера. Остается следить, сохранит ли он его.