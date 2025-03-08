Роналду высказался после сенсационной ничьей в матче Саудовского чемпионата
Фото: Instagram/cristiano
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на спорный результат в матче 24-го тура саудовской Про-Лиги с "Аль-Шабабом" (2:2), сообщает Zakon.kz.
Во встрече с "Аль-Шабабом" 40-летний футболист отметился голом, который стал для него 926-м в карьере. В течение карьеры Роналду забил 791 гол на клубном уровне, еще 135 – в составе сборной Португалии.
"Мы будем продолжать бороться!" – сказал Криштиану Роналду.
Сейчас "Аль-Наср" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 48 очков за 24 матча. "Аль-Шабаб" заработал 40 очков после 24 игр и располагается на шестой строчке.
На первом месте находится "Аль-Иттихад", у которого 58 очков за 24 игры.
Ранее Роналду бросили вызов. Его бывший партнер по "Реалу" заявил, что играет лучше Криштиану.
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