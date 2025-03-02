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Спорт

Казахстанский конькобежец завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Нидерландах

Евгений Кошкин завоевал золотую медаль Кубка мира в Нидерландах, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 20:04 Фото: olympic.kz
Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин стал победителем этапа Кубка мира в Херенвене (Нидерланды), сообщает Zakon.kz.

Представитель команды Казахстана показал лучший результат на дистанции 500 м. Его время составило 34,46.

Вторым на финише был Лорен Дюбрель из Канады – 34,51. С бронзовой медалью завершил ЭКМ Еннинг Де Боо (Нидерланды) – 34,52.

Отметим, что ранее Кошкин на этом же этапе Кубка мира стал третьим. 

Ранее синхронист Виктор Друзин завоевал "золото" на этапе Кубка мира по артистическому плаванию.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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