Казахстанский конькобежец завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Нидерландах
Фото: olympic.kz
Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин стал победителем этапа Кубка мира в Херенвене (Нидерланды), сообщает Zakon.kz.
Представитель команды Казахстана показал лучший результат на дистанции 500 м. Его время составило 34,46.
Вторым на финише был Лорен Дюбрель из Канады – 34,51. С бронзовой медалью завершил ЭКМ Еннинг Де Боо (Нидерланды) – 34,52.
Отметим, что ранее Кошкин на этом же этапе Кубка мира стал третьим.
Ранее синхронист Виктор Друзин завоевал "золото" на этапе Кубка мира по артистическому плаванию.
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