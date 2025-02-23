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Спорт

Казахстанский конькобежец завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Польше

Казахстанский конькобежец завоевал &quot;золото&quot; на кубке мира в Польше, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 21:16 Фото: НОК РК
Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин 23 февраля завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Томашув-Мазовецком (Польша), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете, спортсмен показал высокий результат на дистанции 500 метров. Его финишное время составило 34,52.


"Второе место занял Лорен Дюбрель из Канады – 34,70. Бронзовую медаль завоевал Марек Каниа (Польша) – 34,76. Отметим, что Кошкин на недавних Азиатских играх-2025 в Харбине стал вторым на дистанции 100 метров", – говорится в сообщении. 

Ранее представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал обладателем золотой медали этапа Кубка мира в Котбусе (Германия). 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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