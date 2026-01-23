Казахстанский конькобежец остановился в шаге от победы на Кубке мира в Германии

Казахстанец Евгений Кошкин выступил на этапе Кубка мира в немецком Инцелле по конькобежному спорту, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, Евгений с результатом 34,34 секунды стал четвертым на дистанции 500 метров.

Победу одержал поляк Дамиан Журек (34,09). Второе место занял американец Джордан Штольц (34,26). Т.ройку лидеров замкнул эстонец Мартен Лийв – 34,29.

Соревнования проходят в период с 23 по 25 января. Этот этап станет последним международным турниром в календаре конькобежцев перед зимними ОИ-2026.

Кошкин является одной из главных надежд сборной Казахстана на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Ранее казахстанка Александра Скороходова стала победительницей международного турнира FIS по горнолыжному спорту в Поцце-ди-Фассе (Италия).