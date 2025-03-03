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Спорт

Скончался легенда вольной борьбы Бувайсар Сайтиев

Скончался легенда вольной борьбы, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 07:40 Фото: Федерация спортивной борьбы России
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался в 49 лет. Предварительно причиной смерти стала болезнь легких, сообщает Zakon.kz.

Сайтиева называли лучшим "вольником" в истории, он считается одним из самых титулованных борцов в истории этого вида спорта.

Спортсмен побеждал на Олимпийских играх 1996, 2004 и 2008 годов в Атланте, Афинах и Пекине. Завоевал шесть золотых медалей чемпионатов мира и столько же золотых медалей чемпионатов Европы.

Информацию о его смерти подтвердил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе", – сказал Мамиашвили.

После ухода из спорта Сайтиев занимался политической деятельностью. Он был депутатом Государственной думы РФ.

Ранее мы писали, что сборная Казахстана по боксу признана лучшей на Кубке Странджа в Болгарии.

Аксинья Титова
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