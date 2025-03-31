Призеров чемпионата Азии по вольной борьбе встретили в Алматы
Фото: Zakon.kz
Ночью 1 апреля чемпион Азии-2025 по вольной борьбе Нұрқожа Қайпанов и другие медалисты чемпионата вернулись в Казахстан после международных соревнований, сообщает Zakon.kz.
В Иордании нашу страну на соревнованиях представляли несколько борцов. Так, Ризабек Айтмұхан и Болат Сақаев завоевали на чемпионате серебро, а Азамат Дәулетбеков и Рахат Қалжан вернулись домой с бронзовыми медалями.
Фото: Zakon.kz
А Нұрқожа Қайпанов стал чемпионом Азии в весовой категории до 74 кг. Спортсмен и ранее выигрывал золотые медали. К примеру, на чемпионатах Азии в 2019 и 2021 годах.
Фото: Zakon.kz
В аэропорту Алматы казахстанским спортсменам устроили торжественную встречу.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
"В финальной схватке я боролся с спортсменом из Кыргызстана. Это не первая моя встреча с кыргызскими соперниками. Это серьезные противники. На ковер я вышел подготовленным. Благодаря подсказкам тренера и тактике мне удалось одержать победу", – сказал Нұрқожа Қайпанов.
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что для казахстанского спортсмена эта победа досталась не просто.
"Шесть месяцев я не участвовал в каких либо соревнованиях, поэтому после такого большого перерыва мне было сложно сразу выйти на соревнованиях такого уровня. Но благодаря постоянным тренировкам и труду мне удалось одержать победу".Нұрқожа Қайпанов
Накануне стали известны имена соперников казахстанских боксеров на первом этапе Кубка мира.
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