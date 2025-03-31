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Спорт

Призеров чемпионата Азии по вольной борьбе встретили в Алматы

В Алматы встретили призеров чемпионата Азии по борьбе, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 04:09 Фото: Zakon.kz
Ночью 1 апреля чемпион Азии-2025 по вольной борьбе Нұрқожа Қайпанов и другие медалисты чемпионата вернулись в Казахстан после международных соревнований, сообщает Zakon.kz.

В Иордании нашу страну на соревнованиях представляли несколько борцов. Так, Ризабек Айтмұхан и Болат Сақаев завоевали на чемпионате серебро, а Азамат Дәулетбеков и Рахат Қалжан вернулись домой с бронзовыми медалями.

Фото: Zakon.kz

А Нұрқожа Қайпанов стал чемпионом Азии в весовой категории до 74 кг. Спортсмен и ранее выигрывал золотые медали. К примеру, на чемпионатах Азии в 2019 и 2021 годах.

Фото: Zakon.kz

В аэропорту Алматы казахстанским спортсменам устроили торжественную встречу.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"В финальной схватке я боролся с спортсменом из Кыргызстана. Это не первая моя встреча с кыргызскими соперниками. Это серьезные противники. На ковер я вышел подготовленным. Благодаря подсказкам тренера и тактике мне удалось одержать победу", – сказал Нұрқожа Қайпанов.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что для казахстанского спортсмена эта победа досталась не просто.

"Шесть месяцев я не участвовал в каких либо соревнованиях, поэтому после такого большого перерыва мне было сложно сразу выйти на соревнованиях такого уровня. Но благодаря постоянным тренировкам и труду мне удалось одержать победу".Нұрқожа Қайпанов

Накануне стали известны имена соперников казахстанских боксеров на первом этапе Кубка мира.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Фото Алия Абди
Алия Абди
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