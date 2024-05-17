Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Главные соперники Шавката Рахмонова встретятся в титульном поединке

UFC Бой 27 июля, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 13:53 Фото: Instagram/ufc
Известный американский промоушен UFC официально объявил о титульном бое между Леоном Эдвардсом (Великобритания) и Белалом Мухаммадом (США), который пройдет 27 июля, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Битва лидеров полусреднего дивизиона, где третью строчку рейтинга занимает казахстанец Шавкат Рахмонов, состоится 27 июля в английском Манчестере и возглавит UFC 304. Данную информацию распространил глава промоушена Дэйна Уайт. 

Леон Эдвардс (22-3) является чемпионом UFC в полусреднем весе. В своем последнем поединке 17 декабря 2023 года "Рокки" победил американца Колби Ковингтона.


А палестинец Мухаммад (23-3) год назад переиграл одноклубника "Номада", бразильца Гилберта Бернса. Стоит отметить, что сейчас Белал идет на серии из 10 побед подряд.

Нельзя не подчеркнуть, что Эдвардс и Мухаммад уже дрались три года назад. Тот бой посчитали несостоявшимся, так как американец не смог продолжить встречу из-за случайного удара в глаз.

Что же касается нашего лучшего файтера UFC, то "Кочевник" пока восстанавливается от травмы и совсем недавно приступил к тренировкам. Шавкат Рахмонов будет готов выйти в октагон знаменитого промоушена осенью этого года.  

Тем временем болельщики с нетерпением ожидают начала матча за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который пройдет 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).  

Читайте также

Футбол Уход Барселона
Хави огорчил главу "Барселоны" и покинет клуб после завершения сезона
Хоккей ЧМ-2024 Сенсация
Хоккеисты Австрии шокировали чемпионов мира за полсекунды до свистка
ФИФА придумала новый метод борьбы с расизмом для футболистов
ФИФА придумала новый метод борьбы с расизмом для футболистов
Куандык Шынасилов
UFC Шавкат Рахмонов 2024 год Бокс
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Изменились правила прохождение медосмотра
В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Сель может сойти в горах Алматинской области
Сель может сойти в горах Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: