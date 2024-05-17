Главные соперники Шавката Рахмонова встретятся в титульном поединке

Известный американский промоушен UFC официально объявил о титульном бое между Леоном Эдвардсом (Великобритания) и Белалом Мухаммадом (США), который пройдет 27 июля, сообщает Zakon.kz.

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Битва лидеров полусреднего дивизиона, где третью строчку рейтинга занимает казахстанец Шавкат Рахмонов, состоится 27 июля в английском Манчестере и возглавит UFC 304. Данную информацию распространил глава промоушена Дэйна Уайт.

Леон Эдвардс (22-3) является чемпионом UFC в полусреднем весе. В своем последнем поединке 17 декабря 2023 года "Рокки" победил американца Колби Ковингтона.





А палестинец Мухаммад (23-3) год назад переиграл одноклубника "Номада", бразильца Гилберта Бернса. Стоит отметить, что сейчас Белал идет на серии из 10 побед подряд.

Нельзя не подчеркнуть, что Эдвардс и Мухаммад уже дрались три года назад. Тот бой посчитали несостоявшимся, так как американец не смог продолжить встречу из-за случайного удара в глаз.

Что же касается нашего лучшего файтера UFC, то "Кочевник" пока восстанавливается от травмы и совсем недавно приступил к тренировкам. Шавкат Рахмонов будет готов выйти в октагон знаменитого промоушена осенью этого года.

Тем временем болельщики с нетерпением ожидают начала матча за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который пройдет 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).