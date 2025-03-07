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Спорт

Шомуродов высказался о победном голе в ворота "Атлетика" в Лиге Европы

Матч, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 08:55 Фото: Instagram/shomurodov.eldor
Узбекский нападающий "Ромы" Эльдор Шомуродов прокомментировал свой победный гол в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1), сообщает Zakon.kz.

Матч между "Ромой" и Атлетиком" завершился со счетом 2:1. Эльдор Шомуродов забил победный гол на 90+4-й минуте. Он прокомментировал свой спортивный подвиг:

"Главное – победить, а не забить гол. Расслабляться нельзя. Впереди еще ответный матч, но мы спокойны. Нам нужно подготовиться к выездному матчу в Бильбао с правильным настроем. И мы должны играть на победу", – приводит слова Шомуродова официальный сайт УЕФА.

Ранее мы писали о том, как гол Шомуродова помог "Роме" затмить "Атлетика" в Лиге Европы.

Аксинья Титова
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