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19-летний Байбек подарил ценную победу "Кайрату" над "Ордабасы" и первое место в КПЛ

Футбол Матч Ордвбасы, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 18:15 Фото: Instagram/f.c.kairat
2 ноября на Центральном стадионе Алматы прошел один из основных поединков 25-го тура казахстанской Премьер-лиги, где "Кайрат" вырвал победу у "Ордабасы" (2:1) благодаря красивому голу 19-летнего полузащитника Олжаса Байбека, сообщает Zakon.kz.

Этот матч считался очень важным в плане распределения наград в нынешнем сезоне КПЛ, и алматинцы, переиграв действующих чемпионов страны, лишили их титула.

К тому же столь нужная победа принесла "Кайрату" первое место в турнирной таблице. Подопечные Рафаэля Уразбахтина сейчас набрали 44 очка, опережая "Астану" на один балл.

Первый тайм поединка на Центральном стадионе завершился минимальным успехом хозяев поля благодаря голу бразильца Сантаны.

После перерыва южане сумели сравнять результат, отличился Еркебулан Тунгышбаев.

Но вскоре прекрасный удар, который произвел молодой Олжас Байбек, шокировал гостей и порадовал алматинских фанатов – 2:1.  

Стартовая игра 25-го тура КПЛ-2024 состоялась в Петропавловске, где "Кызылжар" негостеприимно обошелся с "Кайсаром" из Кызылорды – 6:2.

Тем временем 2 и 3 ноября казахстанцы поспорят за семь золотых медалей на молодежном ЧМ-2024 по боксу.

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