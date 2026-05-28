ФК "Кайрат" допустил первую осечку в сезоне КПЛ
Фото: Instagram/f.c.kairat
Шымкентский "Ордабасы" и алматинский "Кайрат" сыграли в центральном матче 12-го тура казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.
Встреча прошла на стадионе Центральный имени Кажымукана, обслуживала ее судейская бригада во главе с Болатом Сариевым из Уральска. Поединок начался с преимущества гостей, они атаковали и сумели в итоге забить усилиями Жоржиньо, после чего хозяева отыгрались еще до перерыва, отметился Ги-Марселин Килама.
Во втором тайме активнее были шымкентцы, в их составе Эльхан Астанов забил победный гол – 2:1. Теперь у "Ордабасы" 28 очков, и он лидирует в турнирной таблице, "Кайрат" идет вторым с 26 очками, и у него на одну игру больше.
"Ордабасы" – "Кайрат" 2:1 (1:1):
- Жоржиньо 14 (0:1),
- Килама 28 (1:1),
- Астанов Э. 64 (1:2).
Ранее сообщалось, что ФК "Окжетпес" избежал поражения на последних секундах матча с "Актобе".
