ФК "Кайрат" допустил первую осечку в сезоне КПЛ

Шымкентский "Ордабасы" и алматинский "Кайрат" сыграли в центральном матче 12-го тура казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на стадионе Центральный имени Кажымукана, обслуживала ее судейская бригада во главе с Болатом Сариевым из Уральска. Поединок начался с преимущества гостей, они атаковали и сумели в итоге забить усилиями Жоржиньо, после чего хозяева отыгрались еще до перерыва, отметился Ги-Марселин Килама.

Во втором тайме активнее были шымкентцы, в их составе Эльхан Астанов забил победный гол – 2:1. Теперь у "Ордабасы" 28 очков, и он лидирует в турнирной таблице, "Кайрат" идет вторым с 26 очками, и у него на одну игру больше.

"Ордабасы" – "Кайрат" 2:1 (1:1):

Жоржиньо 14 (0:1),

Килама 28 (1:1),

Астанов Э. 64 (1:2).

