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Спорт

Салах установил ряд личных рекордов в победном матче "Ливерпуля"

Футбол Рекорд АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 13:55 Фото: Instagram/liverpoolfc
Мохамед Салах улучшил несколько рекордов в английской Премьер-лиге среди футболистов "Ливерпуля". Поздно вечером 8 марта египтянин оформил дубль в матче 28-го тура АПЛ в ворота "Саутгемптона" (3:1), сообщает Zakon.kz.

Сейчас вингер "красных" достиг отметки 44 очка, 27 голов и 17 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Этот результат – самый лучший за один сезон АПЛ среди игроков "Ливерпуля" за всю его историю.

Салах обогнал рекорд уругвайца Луиса Суареса – 43 очка (31+12).

После этого дубля Мохамед сравнялся с Серхио Агуэро в списке лучших бомбардиров в истории английского чемпионата.

Сейчас в активе египтянина, как и у аргентинца, имеется 184 гола в Премьер-лиге и оба занимают пятую позицию в этой номинации. А лидером в этом рейтинге считается Алан Ширер (260).

Вдобавок Салах располагается на первом место в списке снайперов текущего сезона АПЛ (27 голов), опережая Эрлинга Холанда на семь мячей.

Также стоит отметить, что лидер сборной Египта вышел на третью строчку рейтинга лучших бомбардиров за всю историю "Ливерпуля" с активом в 243 гола.

Впереди него – Роджер Хант (285) и Иан Раш (346).

Тем самым "мерсисайдцы" довели свою серию без поражений в АПЛ до 25 игр.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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