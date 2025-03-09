Салах установил ряд личных рекордов в победном матче "Ливерпуля"

Мохамед Салах улучшил несколько рекордов в английской Премьер-лиге среди футболистов "Ливерпуля". Поздно вечером 8 марта египтянин оформил дубль в матче 28-го тура АПЛ в ворота "Саутгемптона" (3:1), сообщает Zakon.kz.

Сейчас вингер "красных" достиг отметки 44 очка, 27 голов и 17 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Mohamed Salah est impliqué dans 44 buts en championnat cette saison (27 réalisations, 17 passes décisives) soit le record pour un joueur de Liverpool lors d'un exercice en Premier League devant Luis Suarez en 2013/14 (43- 31 buts, 12 assists). #LIVSOU — Stats Foot (@Statsdufoot) March 8, 2025

Этот результат – самый лучший за один сезон АПЛ среди игроков "Ливерпуля" за всю его историю.

Салах обогнал рекорд уругвайца Луиса Суареса – 43 очка (31+12).

После этого дубля Мохамед сравнялся с Серхио Агуэро в списке лучших бомбардиров в истории английского чемпионата.

Сейчас в активе египтянина, как и у аргентинца, имеется 184 гола в Премьер-лиге и оба занимают пятую позицию в этой номинации. А лидером в этом рейтинге считается Алан Ширер (260).

Вдобавок Салах располагается на первом место в списке снайперов текущего сезона АПЛ (27 голов), опережая Эрлинга Холанда на семь мячей.

Также стоит отметить, что лидер сборной Египта вышел на третью строчку рейтинга лучших бомбардиров за всю историю "Ливерпуля" с активом в 243 гола.

Впереди него – Роджер Хант (285) и Иан Раш (346).

Тем самым "мерсисайдцы" довели свою серию без поражений в АПЛ до 25 игр.