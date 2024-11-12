Роналду получил награду за вклад в португальский футбол

Знаменитому нападающему Криштиану Роналду вручили престижную награду Quinas de Platina от португальской федерации футбола, сообщает Zakon.kz.

39-летний форвард "Аль-Насра" получил самый престижный трофей – Quinas de Platina, который вручается Федерацией футбола Португалии (FFP).

"Quinas de Platina без сомнения заслуживает тот, кто является послом Португалии. Думаю, все португальцы согласны, что этим кандидатом является Криштиану Роналду. Он отдал сборной более 20 лет и продемонстрировал свою любовь к сборной, отлично представляет нашу страну. Хочу поблагодарить Криштиану за все, чему он посвятил себя, за его любовь к сборной и, прежде всего, к Португалии". Президент FFP Фернанду Гомеш

Что касается самого футболиста, то для него никакой трофей не доставлял большего удовольствия, чем игра за сборную.

"Я горжусь тем, что получил эту награду, и мне кажется, что это не конец, а начало. За эти годы было много радостных минут и страданий. Мечтал провести первый матч за сборную, потом 25-й, 50-й и больше. Играл в нескольких клубах, выиграл много трофеев, но нет ничего лучше, чем играть за сборную, представлять свою страну, свою культуру и своих детей". Криштиану Роналду

Роналду недавно возглавил список топ-10 известных футболистов мира. Плюс к этому португальский форвард первым в мире достиг отметки 100 побед за свою сборную.

