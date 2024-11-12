Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Роналду получил награду за вклад в португальский футбол

Футбол Награда ФФП, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 16:53 Фото: Instagram/cristiano
Знаменитому нападающему Криштиану Роналду вручили престижную награду Quinas de Platina от португальской федерации футбола, сообщает Zakon.kz.

39-летний форвард "Аль-Насра" получил самый престижный трофей – Quinas de Platina, который вручается Федерацией футбола Португалии (FFP). 

"Quinas de Platina без сомнения заслуживает тот, кто является послом Португалии. Думаю, все португальцы согласны, что этим кандидатом является Криштиану Роналду. Он отдал сборной более 20 лет и продемонстрировал свою любовь к сборной, отлично представляет нашу страну. Хочу поблагодарить Криштиану за все, чему он посвятил себя, за его любовь к сборной и, прежде всего, к Португалии".Президент FFP Фернанду Гомеш

Что касается самого футболиста, то для него никакой трофей не доставлял большего удовольствия, чем игра за сборную. 

"Я горжусь тем, что получил эту награду, и мне кажется, что это не конец, а начало. За эти годы было много радостных минут и страданий. Мечтал провести первый матч за сборную, потом 25-й, 50-й и больше. Играл в нескольких клубах, выиграл много трофеев, но нет ничего лучше, чем играть за сборную, представлять свою страну, свою культуру и своих детей".Криштиану Роналду

Роналду недавно возглавил список топ-10 известных футболистов мира. Плюс к этому португальский форвард первым в мире достиг отметки 100 побед за свою сборную.

Читайте также

Футбол Критика Моуринью
Вратарь "Галатасарая" раскритиковал знаменитого португальца Моуринью
Футбол Стрельба Испания
Неизвестный мужчина открыл стрельбу во время детского футбольного матча
Футбол Лучший вратарь
Составлен список лучших футбольных вратарей XXI века
Куандык Шынасилов
Роналду Криштиану Португалия 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы
Когда Алматы накроет снегопад
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Как-будто Европа к нам пришла
Как будто Европа к нам пришла! – жители Алматы показали Ерболату Досаеву свой обновленный двор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: