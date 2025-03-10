В США спортсменка ударила соперницу по голове эстафетной палочкой
Фото: pixabay
На школьных соревнованиях в Вирджинии спортсменка ударила по голове свою соперницу Кейлер Такер, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 7 марта во время командной эстафеты 4х200, когда Такер обогнала свою обидчицу перед финишем. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, передает People.
Мать пострадавшей сообщила, что ни спортсменка, ни ее тренер даже не подошли и не извинились перед ее дочкой.
"Я все еще не могу в это поверить. Я все еще в шоке. Но я все еще пытаюсь все это осознать", – сказала пострадавшая спортсменка.
Сейчас семья размышляет, будут ли они выдвигать обвинения против обидчицы.
Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду также продемонстрировал неспортивное поведение. Он публично оскорбил своего фаната.
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