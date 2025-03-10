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Спорт

В США спортсменка ударила соперницу по голове эстафетной палочкой

В США спортсменка ударила соперницу эстафетной палочкой, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 08:25 Фото: pixabay
На школьных соревнованиях в Вирджинии спортсменка ударила по голове свою соперницу Кейлер Такер, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 7 марта во время командной эстафеты 4х200, когда Такер обогнала свою обидчицу перед финишем. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, передает People.

Мать пострадавшей сообщила, что ни спортсменка, ни ее тренер даже не подошли и не извинились перед ее дочкой.

"Я все еще не могу в это поверить. Я все еще в шоке. Но я все еще пытаюсь все это осознать", – сказала пострадавшая спортсменка.

Сейчас семья размышляет, будут ли они выдвигать обвинения против обидчицы.

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду также продемонстрировал неспортивное поведение. Он публично оскорбил своего фаната.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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