Футболистка из Конго с одного удара уложила соперницу на поле

В одном из эпизодов товарищеского матча двух африканских сборных футболистка из команды Конго нанесла боковой удар сопернице из Марокко в челюсть, вследствие чего последняя упала на газон, сообщает Zakon.kz.

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Данный неприятный инцидент случился во время товарищеского матча женских сборных Марокко и ДР Конго. Конголезская футболистка Рут Кипойи сначала грубо сыграла на сопернице, затем в ходе разборок профессионально уложила одну из марокканок на поле левым хуком в челюсть.





На данный момент футбольная общественность требует пожизненно отстранить игрока из Конго.

Подобные случаи на футбольном поле происходят часто и по всему миру, включая не только игры профессионального уровня, но и на любительских матчах.

Аналогичный случай произошел буквально на днях в России. Защитник команды "Юность-Индустрия" Василий Козлов применил физическую силу по отношению к судье на матче регионального кубка в Кузбассе.

А в марте этого года целый стадион фанатов "напал" на команду футболистов "Фенербахче".