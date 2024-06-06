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Футболистка из Конго с одного удара уложила соперницу на поле

Футбол Удар Челюсть, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 10:47 Фото: pixabay
В одном из эпизодов товарищеского матча двух африканских сборных футболистка из команды Конго нанесла боковой удар сопернице из Марокко в челюсть, вследствие чего последняя упала на газон, сообщает Zakon.kz.

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Данный неприятный инцидент случился во время товарищеского матча женских сборных Марокко и ДР Конго. Конголезская футболистка Рут Кипойи сначала грубо сыграла на сопернице, затем в ходе разборок профессионально уложила одну из марокканок на поле левым хуком в челюсть. 


На данный момент футбольная общественность требует пожизненно отстранить игрока из Конго. 

Подобные случаи на футбольном поле происходят часто и по всему миру, включая не только игры профессионального уровня, но и на любительских матчах.

Аналогичный случай произошел буквально на днях в России. Защитник команды "Юность-Индустрия" Василий Козлов применил физическую силу по отношению к судье на матче регионального кубка в Кузбассе.

А в марте этого года целый стадион фанатов "напал" на команду футболистов "Фенербахче".

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