"Манчестер Юнайтед" собирается построить новую арену за 2 млрд фунтов

Легендарный британский футбольный клуб "МЮ" объявил о запланированном строительстве своего нового стадиона на 100 000 болельщиков стоимостью 2 млрд фунтов, сообщает Zakon.kz.

11 марта "манкунианцы" официально объявили о возведении новой арены в рамках проекта по реконструкции района Олд Траффорд.

"Нынешний стадион блестяще служил нам последние 115 лет, но он отстал от лучших арен в мировом спорте. Строя рядом с существующим местом, сможем сохранить суть Old Trafford, одновременно создав по-настоящему современный стадион, который преобразит впечатления болельщиков, всего в нескольких шагах от нашего исторического дома. Новый стадион станет катализатором социального и экономического обновления района Old Trafford, создавая рабочие места и инвестиции не только на этапе строительства, но и на долгосрочной основе по его завершению". Совладелец "МЮ" Джим Рэтклифф

К этому часу архитектурная группа уже представила концептуальные изображения будущего стадиона и прилегающей территории.

По предварительным прогнозам, новый стадион принесет английской казне 7,3 млрд фунтов в год, а также позволит создать 92 000 рабочих мест и построить 17 000 домов.

Строительство новой арены "МЮ" оценивается в 2 млрд фунтов. Главный архитектор проекта знаменитый лорд Норман Фостер планирует завершить строительство за 5 лет.

"Манчестер Юнайтед" всегда должен стремиться к лучшему во всем, что он делает, на поле и за его пределами, это касается и стадиона, на котором играем. Олд Траффорд хранит так много особых воспоминаний для меня лично, но мы должны быть смелыми и воспользоваться этой возможностью, чтобы построить новый дом, подходящий для будущего, где может быть создана новая история". Ветеран и тренер "МЮ" Алекс Фергюсон

Некогда именитый и самый популярный футбольный клуб Англии в последние годы особо не блещет выдающимися результатами.

Не помогают здесь и частые перестановки в тренерском штабе. За последний год на посту рулевого "красных дьяволов" проработали три наставника.

В конце октября 2024 года был уволен с должности главного тренера "МЮ" голландец Эрик тен Хаг. Вскоре его заменил Рууд ван Нистелрой, а затем "манкунианцами" начал руководить португалец Рубен Аморим.