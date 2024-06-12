"Манчестер Юнайтед" определился с главным тренером на новый сезон

Знаменитый английский футбольный клуб "МЮ" поставил точку в вопросе о смене своего наставника Эрика тен Хага. По решению учредителей голландец еще на один сезон останется руководить "манкунианцами", сообщает Zakon.kz.

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После анализа прошедшего сезона руководство клуба одобрило продолжение сотрудничества с главным тренером Эриком тен Хагом. Данную новость голландский специалист услышал при личной встрече с представителями клуба, которая состоялась 11 июня. Стороны продолжат совместную работу в будущем сезоне.

🚨🔴 Erik ten Hag, happy with INEOS decision — no personal issues despite long review, he’s only focused on Man United project.



His role in developing youngsters like Mainoo and Garnacho has been key factor… as INEOS want to keep following that way. ‘Trust young players’. pic.twitter.com/5mxMb6mYCj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2024

Как пишет один из инсайдеров, ключевым фактором продолжения работы нидерландца стал его проект в развитии молодых игроков, таких как Кобби Майну и Алехандро Гарначо.

Действующий контракт главного тренера "Юнайтед" истекает в июне 2025 года с возможным продлением еще на один сезон.

Разговоры о смене Эрика тен Хага шли практически весь прошлый сезон из-за неудовлетворительного выступления на турнирах разного уровня. Сначала "красные дьяволы" не смогли пройти групповой раунд Лиги чемпионов.

Затем "МЮ" завершил сезон АПЛ-2023/24 на 8-м месте, что посчитали провалом. И только победа в финале Кубке Англии оставила мизерные шансы тен Хагу еще побыть у руля знаменитого коллектива.