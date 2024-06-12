"Манчестер Юнайтед" определился с главным тренером на новый сезон
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После анализа прошедшего сезона руководство клуба одобрило продолжение сотрудничества с главным тренером Эриком тен Хагом. Данную новость голландский специалист услышал при личной встрече с представителями клуба, которая состоялась 11 июня. Стороны продолжат совместную работу в будущем сезоне.
🚨🔴 Erik ten Hag, happy with INEOS decision — no personal issues despite long review, he’s only focused on Man United project.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2024
His role in developing youngsters like Mainoo and Garnacho has been key factor… as INEOS want to keep following that way. ‘Trust young players’. pic.twitter.com/5mxMb6mYCj
Как пишет один из инсайдеров, ключевым фактором продолжения работы нидерландца стал его проект в развитии молодых игроков, таких как Кобби Майну и Алехандро Гарначо.
Действующий контракт главного тренера "Юнайтед" истекает в июне 2025 года с возможным продлением еще на один сезон.
Разговоры о смене Эрика тен Хага шли практически весь прошлый сезон из-за неудовлетворительного выступления на турнирах разного уровня. Сначала "красные дьяволы" не смогли пройти групповой раунд Лиги чемпионов.
Затем "МЮ" завершил сезон АПЛ-2023/24 на 8-м месте, что посчитали провалом. И только победа в финале Кубке Англии оставила мизерные шансы тен Хагу еще побыть у руля знаменитого коллектива.