"Манчестер Юнайтед" определился с главным тренером на новый сезон

После анализа прошедшего сезона руководство клуба одобрило продолжение сотрудничества с главным тренером Эриком тен Хагом. Данную новость голландский специалист услышал при личной встрече с представителями клуба, которая состоялась 11 июня. Стороны продолжат совместную работу в будущем сезоне.

🚨🔴 Erik ten Hag, happy with INEOS decision — no personal issues despite long review, he’s only focused on Man United project.



His role in developing youngsters like Mainoo and Garnacho has been key factor… as INEOS want to keep following that way. ‘Trust young players’. pic.twitter.com/5mxMb6mYCj