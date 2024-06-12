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"Манчестер Юнайтед" определился с главным тренером на новый сезон

Футбол Тренер МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 16:49 Фото: Instagram/manchesterunited`
Знаменитый английский футбольный клуб "МЮ" поставил точку в вопросе о смене своего наставника Эрика тен Хага. По решению учредителей голландец еще на один сезон останется руководить "манкунианцами", сообщает Zakon.kz.

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После анализа прошедшего сезона руководство клуба одобрило продолжение сотрудничества с главным тренером Эриком тен Хагом. Данную новость голландский специалист услышал при личной встрече с представителями клуба, которая состоялась 11 июня. Стороны продолжат совместную работу в будущем сезоне.

Как пишет один из инсайдеров, ключевым фактором продолжения работы нидерландца стал его проект в развитии молодых игроков, таких как Кобби Майну и Алехандро Гарначо.

Действующий контракт главного тренера "Юнайтед" истекает в июне 2025 года с возможным продлением еще на один сезон.

Разговоры о смене Эрика тен Хага шли практически весь прошлый сезон из-за неудовлетворительного выступления на турнирах разного уровня. Сначала "красные дьяволы" не смогли пройти групповой раунд Лиги чемпионов.

Затем "МЮ" завершил сезон АПЛ-2023/24 на 8-м месте, что посчитали провалом. И только победа в финале Кубке Англии оставила мизерные шансы тен Хагу еще побыть у руля знаменитого коллектива.

Куандык Шынасилов
Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов 2024 год Футбол Англия
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