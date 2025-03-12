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Спорт

Женская волейбольная команда "Жетісу" в девятый раз стала чемпионом Казахстана

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 21:08 Фото: пресс-служба акима области Жетысу
В Усть-Каменогорске завершился XXXIII чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд, сообщает Zakon.kz.

В финале победу одержала ПВК "Жетісу", опередившая команду "Берел" Восточно-Казахстанской области. Таким образом, команда "Жетісу" в сезоне 2024-2025 гг. одержала третью победу, то есть выиграв чемпионат и Кубок РК в девятый раз, а Суперкубок – в четвертый раз.

"Благодаря победе в Суперкубке команда получила путевку на чемпионат Азии по волейболу среди клубных команд, который пройдет на Филиппинах 18-28 марта", – сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Напомним, игры плей-офф 33-го чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги стартовали 1 марта в Усть-Каменогорске. 6-7 марта команда "Жетісу", дважды обыграв "Туран", вышла в финал, затем провела три игры с командой "Берел". И в сегодняшней решающей игре со счетом 3:1 команда "Жетісу" завоевала "золото", став 9-кратным чемпионом чемпионата страны.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

По итогам чемпионата из команды "Жетісу" в индивидуальных номинациях лучшей связующей стала Дарья Шаргородская, лучшим либеро – Мадина Бекет, а лучшим игроком турнира признана Карина Денисова.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Подводя итоги сегодняшней игры, впечатлениями поделился и главный тренер команды "Жетісу" Марк Гршич, который поздравил команду с победой.

"Игрокам в первую очередь огромная благодарность. После вчерашней игры было нелегко. Но девочки смогли, показали свой профессионализм и выносливость. Очень помогли наши болельщики, им спасибо за поддержку. Можно с гордостью сказать, что этот сезон – сезон команды "Жетісу", – сказал главный тренер.

К слову, с прошлого года в Талдыкоргане действует современный волейбольный центр для профессионального волейбольного клуба "Жетісу", где тренируются основные составы мужской, женской команд клуба и молодежный дубль-состав.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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