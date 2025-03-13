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Спорт

Назым Кызайбай сравнялась с Сапиевым по числу медалей чемпионатов мира

Назым Кызайбай, бокс , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 23:45 Фото: Нургали Жумагазы/пресс-служба КФБ
Казахстанская спортсменка Назым Кызайбай вышла в полуфинал чемпионата мира по женскому боксу, проходящего в сербском городе Ниш, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинальном поединке бронзовый призер Олимпиады в Париже уверенно победила соперницу из Венесуэлы, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль мирового первенства в весовой категории до 48 кг.

Эта награда стала четвертой для Кызайбай на чемпионатах мира. Ранее она завоевывала бронзу в 2012 году, а в 2014 и 2016 становилась чемпионкой.

По количеству медалей на мировых первенствах Назым Кызайбай превзошла большинство легендарных казахстанских боксеров и сравнялась с Сериком Сапиевым, в активе которого золото чемпионатов мира 2005 и 2007 годов, бронза 2009-го и серебро 2011-го.

Таким образом, Кызайбай укрепила свой статус одной из самых титулованных боксеров Казахстана.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Данияр Елеусинов подписал контракт с главой UFC. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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