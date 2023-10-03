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Еще один звездный баскетболист НБА готов выступить за США на Олимпиаде-2024

Баскетбол Выступление Париж-2024 Фото: Instagram/stephencurry30
Знаменитый разыгрывающий профессионального клуба "Голден Стэйт Уорриорз" и 4-кратный чемпион NBA Стефен Карри намерен представить США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Звездный баскетболист и лидер "Голдена" Карри положительно оценил свое возможное участие в Олимпийский играх на будущий год, в составе сборной США. Об этом он высказался во время пресс-конференции в рамках медиа-дня Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).

"Говорил с некоторыми людьми по поводу такой возможности, я хочу играть. Это единственное, что я не делал в своей карьере, определенно хочу быть там, хочу быть в команде". Стефен Карри

35-летний Карри выступал лишь на мировых первенствах: и дважды брал там "золото", Турция-2010 и Испания-2014. Если Стефена пригласят в команду, то американская дружина будет состоят в основном из звездных профессионалов, куда войдут лучшие баскетболисты.  

Немного ранее Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс") принял решение об участии в Олимпийских играх 2024 года. Самый богатый баскетболист планеты беседовал об этой теме со своими звездными коллегами из НБА.

Предварительное соглашение Леброну дали Стефен Карри, Кевин Дюрант, Энтони Дэвис, Джейсон Тейтум и Дрэймонд Грин. Возможно, через год любители баскетбола на площадках Парижа увидят команда Dream Team-2. 

На аналогичных олимпийских играх в Барселоне-1992, сборная Dream Team USA выиграла золотые медали, разгромив всех соперников на своем пути.  

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