Еще один звездный баскетболист НБА готов выступить за США на Олимпиаде-2024

Звездный баскетболист и лидер "Голдена" Карри положительно оценил свое возможное участие в Олимпийский играх на будущий год, в составе сборной США. Об этом он высказался во время пресс-конференции в рамках медиа-дня Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).



On the possibility of participating in the 2024 Olympics in Paris, Steph Curry says, "I want to be playing. It's the one thing I haven't done ... I definitely want to be there. I want to be on the team."