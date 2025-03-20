Бах получил статус пожизненного почетного президента МОК
Фото: IOC/Greg Martin
Вечером 20 марта в Греции будет объявлено имя нового главы Международного олимпийского комитета. Но за день до этого ведущие спортивные функционеры планеты издали указ в отношении нынешнего президента этой организации Томаса Баха, сообщает Zakon.kz.
По решению 144-й сессии МОК, которая в эти дни проходит в Греции, Томасу Баху присвоен пожизненный статус почетного главы Международного олимпийского комитета. Указ вступит в силу после окончания его срока полномочий во главе организации.
Выборы нового президента МОК пройдут 20 марта, он заступит на свою должность 24 июня.
71-летний Бах сел в кресло главного спортивного чиновника мира в 2013 году, а в 2021 году его переизбрали на четырехлетний срок.
Фото: IOC/Greg Martin
На пост нового президента МОК сейчас претендуют семь человек:
- глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ;
- президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу;
- глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян;
- глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш;
- вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший;
- член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн;
- двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.
Необходимо отметить, что Томас Бах 11 лет назад с официальным визитом побывал в Казахстане.
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