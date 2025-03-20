Бах получил статус пожизненного почетного президента МОК

Вечером 20 марта в Греции будет объявлено имя нового главы Международного олимпийского комитета. Но за день до этого ведущие спортивные функционеры планеты издали указ в отношении нынешнего президента этой организации Томаса Баха, сообщает Zakon.kz.

По решению 144-й сессии МОК, которая в эти дни проходит в Греции, Томасу Баху присвоен пожизненный статус почетного главы Международного олимпийского комитета. Указ вступит в силу после окончания его срока полномочий во главе организации.

Выборы нового президента МОК пройдут 20 марта, он заступит на свою должность 24 июня.

71-летний Бах сел в кресло главного спортивного чиновника мира в 2013 году, а в 2021 году его переизбрали на четырехлетний срок.

Фото: IOC/Greg Martin

На пост нового президента МОК сейчас претендуют семь человек:

глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ;

президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу;

глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян;

глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш;

вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший;

член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн;

двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.

Необходимо отметить, что Томас Бах 11 лет назад с официальным визитом побывал в Казахстане.