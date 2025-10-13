#АЭС в Казахстане
Спорт

Ничьей закончился матч Казахстана и Северной Македонии в отборе ЧМ-2026

Казахстан сыграл с Северной Македонией, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 01:41 Фото: Instagram/kff_team
В Скопье состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Северной Македонии приняла команду Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В первом тайме открыть счет никому из команды не удалось. Зато во втором тайме на 54-й минуте эффектным ударом через себя забил полузащитник Динмухамед Караман.

На 74 минуте полузащитник соперников из Северной Македонии Энис Барди отличился ответным голом в ворота казахстанцев.

Больше забить голов ни одной из команд не удалось.

Северная Македония – Казахстан 1:1 (0:0): 

  • Караман 54 (0:1),
  • Барди 74 (1:1).

15 ноября Казахстан дома примет сборную Бельгии.

Отметим, что во время игры поклонников разочаровал полузащитник Бактиер Зайнутдинов, который получил вторую желтую карточку в нынешнем отборочном цикле, из-за чего теперь пропустит заключительный матч отбора против сборной Бельгии, который состоится 15 ноября в Астане. Первое предупреждение футболист получил во время игры Лихтенштейном (4:0).

Перед очной встречей у сборной Северной Македонии в активе было 12 очков, а у Казахстана – 6 очков. В своем последнем матче сборная Казахстана дома разгромила команду Лихтенштейна – 4:0, а македонские футболисты в гостях неожиданно сыграли вничью со сборной Бельгии – 0:0.

Ранее футбольная сборная Фарерских островов впервые в своей истории сенсационно выиграла три матча подряд в квалификационном раунде ЧМ-2026. Этот результат оставляет шансы 136-й команде рейтинга FIFA пробиться на предстоящий мундиаль.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
