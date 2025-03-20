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Спорт

Легендарный тренер поддержал казахстанского футболиста

Тренер, спортсмен, поле, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 02:59 Фото: Instagram/fcqyzyljar
Нидерландский тренер пообщался с наставником казахстанской сборной по футболу Али Алиевым, сообщает Zakon.kz.

КФФ опубликовало видеофрагменты встречи главного тренера сборной Кюрасао Дика Адвоката и наставника казахстанской национальной команды Али Алиева.

На кадрах специалисты обнимаются и разговаривают после окончания товарищеской встречи между Кюрасао и Казахстаном в Турции.

Тренеры поблагодарили друг друга за игру и пожелали успехов в предстоящих матчах.

Ранее Дастан Сатпаев обновил рекорд сборной Казахстана по футболу.

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Аксинья Титова
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