Легендарный тренер поддержал казахстанского футболиста
Фото: Instagram/fcqyzyljar
Нидерландский тренер пообщался с наставником казахстанской сборной по футболу Али Алиевым, сообщает Zakon.kz.
КФФ опубликовало видеофрагменты встречи главного тренера сборной Кюрасао Дика Адвоката и наставника казахстанской национальной команды Али Алиева.
На кадрах специалисты обнимаются и разговаривают после окончания товарищеской встречи между Кюрасао и Казахстаном в Турции.
Тренеры поблагодарили друг друга за игру и пожелали успехов в предстоящих матчах.
Ранее Дастан Сатпаев обновил рекорд сборной Казахстана по футболу.
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