Легендарный тренер поддержал казахстанского футболиста

Нидерландский тренер пообщался с наставником казахстанской сборной по футболу Али Алиевым, сообщает Zakon.kz.

КФФ опубликовало видеофрагменты встречи главного тренера сборной Кюрасао Дика Адвоката и наставника казахстанской национальной команды Али Алиева.

На кадрах специалисты обнимаются и разговаривают после окончания товарищеской встречи между Кюрасао и Казахстаном в Турции.

Тренеры поблагодарили друг друга за игру и пожелали успехов в предстоящих матчах.

Ранее Дастан Сатпаев обновил рекорд сборной Казахстана по футболу.