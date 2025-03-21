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Спорт

Сборная Японии первой пробилась на ЧМ-2026 по футболу через отбор

Футбол Путевка ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 13:53 Фото: Instagram/japanfootballassociation
20 марта сборная Японии по футболу стала первой командой, которая удачно прошла отборочный этап на мировое первенство 2026 года, сообщает Zakon.kz.

На пути к своей цели японские футболисты обыграли представителей Бахрейна – 2:0 – в рамках игр седьмого тура квалификационного этапа ЧМ-2026 и досрочно вышли в финальную часть будущего турнира.

Подопечные Хадзиме Мориясу набрали 19 очков и обеспечили себе место не ниже второго в группе С.

А напрямую в финальную часть предстоящего мундиаля попадают сборные, которые занимают первые два места в подгруппах.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Эти три сборные сыграют на будущих соревнованиях без отбора, на правах стран-хозяев. Всего в ЧМ-2026 примут участие 48 команд.

Для футболистов Японии это будет восьмой чемпионат мира подряд.

Если японцы уже могут паковать свои чемоданы, то сборная Казахстан только в ночь на 23 марта начнет борьбу за путевку на ЧМ-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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