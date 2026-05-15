Самая титулованная сборная Азии объявила свой состав на ЧМ-2026 по футболу

Четырехкратные чемпионы Азии по футболу – сборная Японии – определились с окончательным составом на поездку на мировое первенство 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер "синих самураев" Хадзимэ Мориясу остановил свой выбор на 26-ти игроках, большинство из которых выступают в известных европейских клубах.

Вратари: Томоки Хаякава ("Касима Антлерс"), Кейсуке Осако ("Санфречче Хиросима") и Дзион Судзуки ("Парма").

Защитники: Юто Нагатомо ("Токио"), Сого Танигути ("Сент-Трюйден"), Коу Итакура ("Аякс"), Цуёси Ватанабэ ("Фейеноорд"), Такэхиро Томиясу ("Аякс"), Хироки Ито ("Бавария"), Аюму Секо ("Гавр"), Юкинари Сугавара ("Вердер") и Дзюнносукэ Судзуки ("Копенгаген").

Полузащитники и нападающие: Ватару Эндо ("Ливерпуль"), Дзюня Ито ("Генк"), Даити Камада ("Кристал Пэлас"), Коки Огава ("НЕК Неймеген"), Дайдзэн Маэда ("Селтик"), Рицу Доан ("Айнтрахт"), Аясэ Уэда ("Фейеноорд"), Ао Танака ("Лидс Юнайтед"), Кэито Накамура ("Реймс"), Каисю Сано ("Майнц"), Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад"), Юито Судзуки ("Фрайбург"), Кэнто Сиогаи ("Вольфсбург") и Кэисукэ Гото ("Сент-Трюйден").

На ЧМ-2026 японцы попали в группу F, где их соперниками будут Нидерланды, Тунис и Швеция.

Тем временем за месяц до старта мундиаля организаторы объявили о главных хедлайнерах его финального матча.