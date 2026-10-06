Зидан привел Францию к третьей яркой победе в Лиге наций УЕФА

Прошедшей ночью состоялся ряд футбольных матчей в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА, в одном из которых сборная Франции под руководством Зинедина Зидана у себя дома разгромила команду Бельгии со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

Счет в этом поединке, который прошел на "Стад де Франс", на 35-й минуте открыл бельгийский полузащитник Доди Лукебакио.

Результат 1:0 в пользу гостей держался очень долго, но за 13 минут до финального свистка французы включили всю свою мощь и голы в ворота соперника посыпались один за другим.

Сначала Дезире Дуэ восстановил баланс, затем Райан Шерки вывел "синих" вперед. После этого жирную точку дублем поставил Майкл Олисе – 4:1.

К этому часу Франция набрала 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А-1. Подопечные Зидана не проиграли еще ни одной игры в текущем цикле Лиги наций УЕФА – три победы и одна ничья. За ними идут Италия (7), Бельгия (6) и Турция (0).

"Ключевой задачей было забить первый гол, чтобы вернуть команду в игру. Это сразу добавило нам уверенности. Стартовали здорово и в первом тайме, но у чужой штрафной нам немного не хватило движения. Сейчас все идет как надо, дело тут не в сухой статистике. Эти 10 очков – прямое отражение нашего настроя и той работы, которую проделали с ребятами". Зинедин Зидан

Следующий матч сборная Франции проведет 13 ноября на выезде против Италии, а днем ранее турки встретятся с Бельгией.

На данный момент первой командой, которая уже гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги наций, стала Португалия – двукратный победитель этого турнира.