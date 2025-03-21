888-й карьерный гол Овечкина помог "Вашингтону" победить "Филадельфию"

Рано утром 21 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ клуб "Вашингтон Кэпиталз" принимал на своей арене "Филадельфию Флайерз", где хозяева льда сумели обыграть гостей со счетом 3:2 благодаря голу капитана Александра Овечкина, сообщает Zakon.kz.

Российский форвард открыл счет в первом периоде матча и забил свой 888-й гол за карьеру в НХЛ. Также победными шайбами в составе "Вашингтона" отметились Брэндон Дьюхейм и Эндрю Манджапане.

У "Флайерз" забивали Райан Пилинг и Шона Кутюрье. В итоге столичная дружина продлила свою победную серию до трех матчей, а лидер "Кэпиталз" сократил отставание от рекорда Гретцки на шесть голов.

Шайба в ворота "Филадельфии" стала для Александра Овечкина 35-й в текущем сезоне. Сейчас в его активе 57 (35+22) очков после 53 игр, и он поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов Лиги.

19 марта НХЛ пересмотрела возможности капитана "Вашингтона" в погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

