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Спорт

Казахстан готов к встрече с Лихтенштейном на пути к ЧМ-2026

Футбол Матч Лихтенштейн , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 08:48 Фото: Instagram/kff_team
В ночь на 26 марта в городе Вадуце (Лихтенштейн) пройдет поединок отборочного раунда мирового первенства 2026 года по футболу, где местная сборная встретится с командой Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Это будет второй матч обеих сборных в квалификационной дороге к ЧМ-2026. Ранее хозяева поля на старте этого турнира у себя дома были разгромлены Северной Македонией – 0:3. В свою очередь казахстанская дружина также потерпела неудачу в выездной игре с Уэльсом – 1:3.

И к этому часу будущие соперники являются аутсайдерами, замыкая таблицу подгруппы J. В противостоянии с Лихтенштейном эксперты считают фаворитом команду Али Алиева.

   

Прямую трансляцию встречи Лихтенштейн – Казахстан болельщики смогут посмотреть на телеканале Qazsport, начало в 00:45 по казахстанскому времени.

Тем временем днем ранее прошли ответные матчи 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в результате которых стали известны участники полуфинала.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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