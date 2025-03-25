Казахстан готов к встрече с Лихтенштейном на пути к ЧМ-2026

В ночь на 26 марта в городе Вадуце (Лихтенштейн) пройдет поединок отборочного раунда мирового первенства 2026 года по футболу, где местная сборная встретится с командой Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Это будет второй матч обеих сборных в квалификационной дороге к ЧМ-2026. Ранее хозяева поля на старте этого турнира у себя дома были разгромлены Северной Македонией – 0:3. В свою очередь казахстанская дружина также потерпела неудачу в выездной игре с Уэльсом – 1:3.

И к этому часу будущие соперники являются аутсайдерами, замыкая таблицу подгруппы J. В противостоянии с Лихтенштейном эксперты считают фаворитом команду Али Алиева.

Прямую трансляцию встречи Лихтенштейн – Казахстан болельщики смогут посмотреть на телеканале Qazsport, начало в 00:45 по казахстанскому времени.

Тем временем днем ранее прошли ответные матчи 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в результате которых стали известны участники полуфинала.

