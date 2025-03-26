"Национальный спортивный эксперт" стартует через несколько дней – последний шанс зайти красиво!

В Казахстане начинается один из самых ярких спортивных проектов этой весны – "Национальный спортивный эксперт", сообщает Zakon.kz.

Уже 2 апреля стартует чемпионат, где каждый может проверить свою интуицию, спортивные знания и побороться за крупные призы, включая Toyota Camry, MacBook, iPhone и денежные награды.

Проект собрал тысячи участников по всей стране, и теперь начинается главное соревнование.

Что нужно делать?

Все просто:

Делайте прогнозы на футбольные матчи .

. Набирайте очки за точность .

. Поднимайтесь в рейтинге и выигрывайте призы.

Участие абсолютно бесплатное. Никаких ставок, депозитов или рисков – только ваши знания решают исход!

Успейте поучаствовать в последнем розыгрыше!

До официального старта "Национального спортивного эксперта" остаются буквально считаные дни, но у вас еще есть шанс выиграть ценные призы до начала основного этапа.

27 и 31 марта пройдут финальные предстартовые розыгрыши, в которых можно выиграть:

PlayStation 5

Samsung Galaxy S24

Apple AirPods Pro

Это последний шанс залететь в проект до его старта и забрать крутые призы за простые действия: регистрация, приглашение друзей, выполнение заданий.

Почему стоит участвовать в чемпионате?

Главный приз – Toyota Camry.

Призовой фонд – 80 000 000 тенге.

Еженедельные подарки за активность и точные прогнозы.

Участие полностью бесплатное.

Честный и прозрачный формат: выигрывают те, кто действительно разбирается в спорте.

"Национальный спортивный эксперт" стартует 2 апреля.

Если вы давно хотели испытать свои знания в футболе, поучаствовать в масштабном республиканском проекте и побороться за реальные призы – самое время присоединиться.

Регистрируйтесь сейчас – следующим победителем можете быть именно вы!

Ссылка для регистрации.

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