"Национальный спортивный эксперт" стартует через несколько дней – последний шанс зайти красиво!
Уже 2 апреля стартует чемпионат, где каждый может проверить свою интуицию, спортивные знания и побороться за крупные призы, включая Toyota Camry, MacBook, iPhone и денежные награды.
Проект собрал тысячи участников по всей стране, и теперь начинается главное соревнование.
Что нужно делать?
Все просто:
- Делайте прогнозы на футбольные матчи.
- Набирайте очки за точность.
- Поднимайтесь в рейтинге и выигрывайте призы.
Участие абсолютно бесплатное. Никаких ставок, депозитов или рисков – только ваши знания решают исход!
Успейте поучаствовать в последнем розыгрыше!
До официального старта "Национального спортивного эксперта" остаются буквально считаные дни, но у вас еще есть шанс выиграть ценные призы до начала основного этапа.
27 и 31 марта пройдут финальные предстартовые розыгрыши, в которых можно выиграть:
- PlayStation 5
- Samsung Galaxy S24
- Apple AirPods Pro
Это последний шанс залететь в проект до его старта и забрать крутые призы за простые действия: регистрация, приглашение друзей, выполнение заданий.
Почему стоит участвовать в чемпионате?
- Главный приз – Toyota Camry.
- Призовой фонд – 80 000 000 тенге.
- Еженедельные подарки за активность и точные прогнозы.
- Участие полностью бесплатное.
- Честный и прозрачный формат: выигрывают те, кто действительно разбирается в спорте.
"Национальный спортивный эксперт" стартует 2 апреля.
Если вы давно хотели испытать свои знания в футболе, поучаствовать в масштабном республиканском проекте и побороться за реальные призы – самое время присоединиться.
Регистрируйтесь сейчас – следующим победителем можете быть именно вы!
Партнерский материал