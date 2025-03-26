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Спорт

КХЛ назвала лучших игроков марта

Лучшие игроки марта КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 05:50 Фото: pixabay
Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков за март 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы лиги, канадский форвард уфимского "Салавата Юлаева" Джош Ливо признан лучшим игроком марта в КХЛ. В восьми матчах месяца Ливо набрал 13 (7+6) очков при показателе полезности "+4". 22 марта форвард установил новый рекорд КХЛ по голам за регулярный чемпионат (49), превзойдя достижение Сергея Мозякина 2017 года. Награду лучшему игроку месяца Ливо получил второй раз в карьере.

Лучшим вратарем месяца в третий раз в карьере признали Даниила Исаева из ярославского "Локомотива". Он одержал четыре победы в шести матчах, отражая 92,74% бросков и имея коэффициент надежности 1,48.

Лучшим защитником впервые в карьере стал Робин Пресс из магнитогорского "Металлурга". Хоккеист набрал семь очков в шести матчах месяца.

Лучшим новичком во второй раз в карьере был признан 21-летний нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Никита Хоружев, набравший шесть очков в девяти матчах.

А в ответных матчах 1/4 финала Лиги наций стали известны участники полуфинальных игр.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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