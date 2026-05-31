Спорт

Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов

Полузащитник ПСЖ Витор Машаду Феррейра, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 07:40 Фото: Instagram/vitinha
Пресс-служба УЕФА назвала лучшего игрока финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 среди футболистов ПСЖ и лондонского "Арсенала", сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, им стал полузащитник ПСЖ Витор Машаду Феррейра, известный как Витинья.

Игра проходила на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Встреча закончилась победой парижан.

Витинья вышел на поле с первых минут и был заменен в дополнительное время на 106-й минуте. Точность передач полузащитника составила 97%.

На стадии полуфинала соревнования ПСЖ по сумме двух матчей победил мюнхенскую "Баварию" со счетом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский "Арсенал" по сумме двух встреч обыграл мадридский "Атлетико" (2:1).

Ранее мы писали о том, как ПСЖ стал двукратным чемпионом Европы.

Аксинья Титова
