Стал известен стартовый состав Казахстана на матч против Лихтенштейна в отборе ЧМ-2026

Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на выездной матч против команды Лихтенштейна в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает Zakon.kz.

Казахстан: Сейсен, Вороговский, Быстров, Алип, Марочкин, Астанов, Жуков, Оразов, Самородов, Чесноков, Сатпаев.

Отметим, что 16-летний нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев дебютирует в основе национальной сборной Казахстана. Спортсмен попал в стартовый состав на матч против сборной Лихтенштейна.

Состав Лихтенштейна будет известен в 23:45.

Матч Лихтенштейн – Казахстан пройдет в Вадуце и начнется в 00:45 по времени Астаны.

Сборная Казахстана стартовала в новом отборочном цикле с поражения в гостях от Уэльса (1:3). Что касается сборной Лихтенштейна, то она также начала выступление в отборе неудачно, разгромно проиграв на своем поле Северной Македонии (0:3).

Ранее сообщалось, что Казахстан готов к встрече с Лихтенштейном на пути к ЧМ-2026.