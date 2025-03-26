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Спорт

Аргентина без Месси разгромила Бразилию и пробилась на ЧМ-2026

Футбол Победа Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 10:42 Фото: Instagram/afaseleccion
Действующие чемпионы мира по футболу, сборная Аргентины, обыграли с крупным счетом Бразилию (4:1) в рамках 14-го тура отборочного раунда ЧМ-2026. Этот успех позволил команде Лионеля Месси, который отсутствовал из-за травмы, досрочно завоевать путевку на мундиаль, сообщает Zakon.kz.

Битва титулованных сборных не только Южной Америки, но и всей планеты, прошла на аргентинской арене "Монументаль Антонио Веспусио Либерти". В присутствии более 60 000 зрителей лучшая сборная мира разгромила "пентакампионов" – 4:1.

В составе "альбиселесте" голы забили Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Алексис Мак Аллистер и Джулиано Симеоне. Бразилия ответила голом престижа в исполнении Матеуса Куньи.

Благодаря домашнему успеху аргентинцы первыми завоевали путевку на ЧМ-2026 среди представителей Южной Америки.

Команде Месси также помог ничейный исход матча между сборными Боливии и Уругвая на этом квалификационном этапе – 0:0.

Боливийские футболисты потеряли шансы догнать подопечных Лионеля Скалони по очкам, они отстают от аргентинцев на 14 баллов за четыре тура до конца отборочного цикла.

"У нас 31 очко, может показаться легким, но уверяю вас, совсем не так. Как мы добились этого, достойно похвалы. На базе смотрели гостевой матч Уругвая с Боливией, вспоминали, как мы играли сами там, и думали о том, как сложно это было. Есть места, где приходится мучиться, где-то жарко, где-то слишком высоко, а где-то большая влажность. Вот так проходят отборочные матчи. Самое главное – вышли в финальный турнир".Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони

В свою очередь сборная Аргентины набрала 31 очко и гарантировала себе место в первой шестерке дружин, которые напрямую выходят на ЧМ-2026.

К сожалению, в разгроме пятикратных чемпионов мира отсутствовал Лионель Месси. Лидер "Интер Майами" не играл за Аргентину из-за травмы.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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