Аргентина без Месси выиграла первый матч после финала ЧМ-2026

Прошедшей ночью финалисты последнего мундиаля – сборная Аргентины – у себя дома в товарищеском матче разгромили команду Боливии со счетом 4:0. В составе вице-чемпионов мира отсутствовал их лидер Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

Встреча, которая прошла в Кордове, завершилась с явным преимуществом хозяев поля, которые забили четыре безответных мяча в ворота гостей.

У аргентинцев голы забили Лаутаро Мартинес, Нико Пас, Кристиан Ромеро и Хосе Лопес.

В этой игре не принимал участие легендарный Лионель Месси, который собирается завершить карьеру в национальной сборной.

Свой прощальный матч за Аргентину Месси проведет 7 октября, когда его команда сыграет товарищескую игру против представителей Бенина.

А до этого "бело-голубые" проведут еще один дружеский поединок с командой Буркина‑Фасо.