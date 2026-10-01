Аргентина без Месси выиграла первый матч после финала ЧМ-2026
Фото: Instagram/afaseleccion
Прошедшей ночью финалисты последнего мундиаля – сборная Аргентины – у себя дома в товарищеском матче разгромили команду Боливии со счетом 4:0. В составе вице-чемпионов мира отсутствовал их лидер Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.
Встреча, которая прошла в Кордове, завершилась с явным преимуществом хозяев поля, которые забили четыре безответных мяча в ворота гостей.
У аргентинцев голы забили Лаутаро Мартинес, Нико Пас, Кристиан Ромеро и Хосе Лопес.
В этой игре не принимал участие легендарный Лионель Месси, который собирается завершить карьеру в национальной сборной.
Свой прощальный матч за Аргентину Месси проведет 7 октября, когда его команда сыграет товарищескую игру против представителей Бенина.
А до этого "бело-голубые" проведут еще один дружеский поединок с командой Буркина‑Фасо.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript