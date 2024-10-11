Аргентина сыграла вничью с Венесуэлой на пути к ЧМ-2026

11 октября прошли ряд матчей 9-го тура квалификации ЧМ-2026 в южноамериканской зоне. Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси на выезде не смогла переиграть Венесуэлу (1:1), сообщает Zakon.kz.

Начало этой встречи на стадионе "Монументаль де Матурин" было отложено из-за ливня и неудовлетворительного состояния футбольного поля.

Возникли проблемы с газоном, из-за многочисленных луж мяч не прыгал и не катился по траве. Сотрудники стадиона швабрами и граблями начали убирать воду с поля.



"Игра была безобразной, не могли сделать даже два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле. Играть в таких условиях тяжело, поле нам не помогало". Лионель Месси

Что касаемо самого матча, то здесь счет открыли гости, автором забитого мяча на 13-ой минуте стал Николас Отаменди. После перерыва Хосе Саломон Рондон восстановил равновесие.

Главный конкурент аргентинцев, сборная Бразилии в своем поединке отбора на ЧМ-2026 переиграла в гостях футболистов Чили со счетом 2:1.







После игр 9-го тура Аргентина все еще занимает первое место в турнирной таблице квалификации ЧМ-2026, набрав 19 очков.



Следом идут Колумбия (16) и Уругвай (15), а Бразилия расположилась на 4-ой позиции (13).

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