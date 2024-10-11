Аргентина сыграла вничью с Венесуэлой на пути к ЧМ-2026
Начало этой встречи на стадионе "Монументаль де Матурин" было отложено из-за ливня и неудовлетворительного состояния футбольного поля.
Возникли проблемы с газоном, из-за многочисленных луж мяч не прыгал и не катился по траве. Сотрудники стадиона швабрами и граблями начали убирать воду с поля.
"Игра была безобразной, не могли сделать даже два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле. Играть в таких условиях тяжело, поле нам не помогало".Лионель Месси
Что касаемо самого матча, то здесь счет открыли гости, автором забитого мяча на 13-ой минуте стал Николас Отаменди. После перерыва Хосе Саломон Рондон восстановил равновесие.
Главный конкурент аргентинцев, сборная Бразилии в своем поединке отбора на ЧМ-2026 переиграла в гостях футболистов Чили со счетом 2:1.
После игр 9-го тура Аргентина все еще занимает первое место в турнирной таблице квалификации ЧМ-2026, набрав 19 очков.
Следом идут Колумбия (16) и Уругвай (15), а Бразилия расположилась на 4-ой позиции (13).
Тем временем, 10 сентября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" одержал неожиданную победу после серии поражений в КХЛ.