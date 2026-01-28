Главная звезда последних двух матчей "МЮ" надолго вышел из строя

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" из-за травмы лишился Патрика Доргу, одного из самых ценных игроков своей обороны, сообщает Zakon.kz.

Как информирует The Athletic, датский защитник из-за повреждения не сможет быть в строю "манкунианцев" на протяжении ближайших 10 недель.

21-летний игрок получил травму в матче с "Арсеналом" на прошедших выходных. В той игре Доргу был одной из главных скрипок своей команды, сравняв счет после перерыва.

В нынешнем сезоне английского чемпионата Патрик Доргу сыграл 22 матча, где забил три гола и отдал три ассиста.

А в том матче против "канониров" команда Доргу в гостях вырвала победу со счетом 3:2.

И здесь же стоит напомнить, что Патрик принес успех в недавней битве против земляков из "Сити".