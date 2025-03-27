Названы самые высокооплачиваемые футболисты в ведущих лигах Европы

Каждый болельщик знает, что все дорогостоящие футболисты играют в престижных европейских первенствах. Ежегодно обновляются данные по их заработным платам, согласно статусу и звездности, сообщает Zakon.kz.

По информации, полученной от L’Equipe, самым высокооплачиваемым футболистом Серии А с зарплатой 1,62 млн евро в месяц является нападающий "Ювентуса" – Душан Влахович.

Далее за ним идут Лаутаро Мартинес ("Интер") – 1,39 млн, Пауло Дибала ("Рома") – 1,08 млн, Николо Барелла ("Интер") – 1 млн и Хакан Чалханоглу ("Интер") – 930 000.

Фото: Instagram/vlahovicdusan

В Ла Лиге самую высокую зарплату получает форвард "Реала" Килиан Мбаппе. Француз зарабатывает 2,67 млн евро в месяц.

Ближайшими его конкурентами считаются Винисиус Жуниор ("Реал") – 2,5 млн, Роберт Левандовски ("Барселона") – 2,17 млн, Давид Алаба ("Реал") – 1,88 млн, Джуд Беллингем ("Реал") – 1,67 млн и Ян Облак ("Атлетико") – 1,67 млн.

Фото: Instagram/o.Dembele7

Первое место в Лиге 1 по зарплатам занимает вингер ПСЖ Усман Дембеле, которому на счет каждый месяц переводят полтора миллиона евро.

Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков французского чемпионата состоит полностью из представителей ПСЖ: Маркиньос – 1,12 млн, Люка Эрнандес – 1,1 млн, Ашраф Хакими – 950 000 и Уоррен Заир-Эмери – 950 000 евро.

Фото: Instagram/harrykane

Самый большой чек по заработной плате среди представителей Бундеслиги выписывают игрокам "Баварии" – Гарри Кейну и Джамалу Мусиала (по 2,1 млн в месяц).

Оставшиеся топ-места высокооплачиваемых футболистов за членами клуба из Мюнхена: Мануэль Нойер и Томас Мюллер – 1,66 млн евро, Кингсли Коман – 1,42 млн евро.

Все вышеперечисленные цифры не сравнимы с фантастической зарплатой знаменитого португальца Криштиану Роналду, который не так давно подписал контракт с саудовским "Аль-Насром" на 183 млн евро за будущий сезон.